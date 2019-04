PHOTOS - Un acteur chinois en tournage en Vaucluse

Vaucluse, France

Pendant deux jours en ce début de semaine, une star montante de la télé chinoise a sillonné les routes du Vaucluse à vélo pour une nouvelle émission de télé-réalité. À seulement 27 ans, Zhang Zhe Han est déjà la coqueluche des jeunes en Chine. Il a joué dans plusieurs films et séries à succès, il chante et joue de la musique et est suivi par sept millions de followers sur les réseaux sociaux chinois. Plus de 9.000 recherches sur son actualité sont réalisées chaque jour en moyenne sur internet.

Le jeune acteur chinois, qui a été basketteur professionnel, a fait de nombreuses prises de vue à Oppède-le-Vieux, Gordes ou encore Roussillon. Il a aussi parcouru l'île de la Barthelasse à vélo.

L'émission de télé-réalité va suivre la star à vélo à travers la France et sera diffusée dans quelques jours en Chine. Zhang Zhe Han, qui est aussi réalisateur de l'émission, veut montrer aux téléspectateurs que l'on peut s'éloigner du portable, changer de façon de vivre en évitant le traditionnel "métro, boulot, dodo".

L'acteur Zhe-Han Zhang en Vaucluse - @Vélo Loisirs Provence

Zhé-Han Zhang, acteur chinois sur les routes de Vaucluse - @Vélo Loisirs Provence

Promotion du territoire en #Chine - VPA, en collaboration avec @CRT_RegionSud et @LuberonProvence, a accueilli cette semaine ZHANG Zhehan (basketteur, chanteur, acteur&musicien) pour sa nouvelle émission de téléréalité "Voyage en vélo de ZHANG Zhehan" https://t.co/EiPQefmlkIpic.twitter.com/rQvtW3GJzS — VaucluseAttractivité (@84Developpement) April 24, 2019

