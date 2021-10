Peter Dinklage va incarner le célèbre personnage d'Edmond Rostand dans une nouvelle adaptation musicale. Le réalisateur de Joe Wright a choisi l'acteur qui joue Tyrion Lannister dans Games Of Thrones pour le rôle principal.

Un acteur de Game of Thrones va jouer Cyrano de Bergerac au cinéma

L'acteur était un personnage central de la saga GOT.

Une nouvelle adaptation de Cyrano de Bergerac est prévue au cinéma le 23 mars 2022 avec l'un des acteurs de Games of Thrones. Peter Dinklage qui joue Tyrion Lannister dans la saga va jouer le rôle du célèbre personnage d'Edmond Rostand dans le film de Joe Wright. Ce dernier a réalisé notamment d'Orgueil et Préjugés et de Reviens-moi avec Keira Knightley.

Une première bande annonce du film "Cyrano" a été dévoilée début octobre. C'est une adaptation très libre puisque le long-métrage sera en partie chanté et Cyrano de Bergerac n'a pas un grand nez mais il est de petite taille. Sur l'intrigue, elle reste la même Cyrano est amoureux de la belle Roxane qui n'a d'yeux que pour Christian. Cyrano de Bergerac