Écausseville, France

L'aéroplume du hangar à dirigeable d'Ecausseville qui est hors service au moins jusqu'aux prochaines vacances de la Toussaint c'est le dirigeable pour adultes qui supporte 90 kgs. Gonflé à l'hélium il permet de voler comme un oiseau. C'est une attraction l'été, ça dure jusqu'au 31 août. Mais depuis quelques semaines il est hors d'usage car il a été percé par une pierre tombé du toit du hangar. C'est l'aéroplume le plus gros et le plus utilisé. Il devrait bientôt partir pour l'Allemagne pour y être réparé (là où il a été fabriqué). Une réparation qui devrait s'élever à plusieurs milliers d'euros. Il reste deux aéroplumes qui supportent chacun 60kg.

L'activité reste ouverte tous les jours jusqu'au 31 août il faut réserver contact 06 41 98 32 97