Un afflux touristique à gérer pour les communes en Alsace gagnantes du " Village préféré des Français "

Ce soir sur France 3, c'est de nouveau l'émission le "Village préféré des Français ". On saura qui succédera à Bergheim, dans le Haut-Rhin, récompensé en juin 2022. 14 villages sont en lice . Au total 4 villages alsaciens ont décroché le titre.

En finir avec l'accueil "commercial" à Eguisheim

Pour Eguisheim dans le Haut-Rhin, c'était en 2013 . 10 ans après, ça fait loin commente le maire Claude Centlivre. La commune est passée dès la première année de 500.000 à 800.000 visiteurs. Le projet d'un grand parking qui était dans les cartons avant l'émission a vu le jour, l'office de tourisme a été déplacé et rénové.

Aujourd'hui même si le flux touristique est maintenant géré, la mairie veut un accueil plus personnalisé. "Le petit kougelhopf et la bouteille de vin au frais, ça fait partie de l'accueil et aujourd'hui on se rend compte que c'est devenu un petit trop commercial," commente Claude Centlivre.

Un meilleur équilibre à trouver entre habitants et touristes à Kaysersberg

A Kaysersberg, 6 ans après le titre, l'objectif de la mairie, c'est de rééquilibrer la balance entre tourisme et habitants. " Il faut que Kaysersberg reste une commune historique où l'on peut habiter, parce que sinon on a un centre historique qui n'est plus habité et qui est donc artificiel," analyse Martine Schwartz, la maire.

La première magistrate dresse un bilan plutôt mitigé de l'émission. " Il y a eu des réactions d'habitants qui ont pointé du doigt l'afflux de touristes et on s'est donc posé la question sur l'équilibre qu'il faut apporter."

Un "tourisme raisonnable "à Hunspach dans le Bas-Rhin

Le tourisme est mieux géré à Hunspach, dans le nord du Bas-Rhin. Le village de 660 habitants a été récompensé en 2020. Même si il y a eu une forte poussée touristique après l'émission, le fait de ne pas être sur la route des vins très touristique, comme Eguisheim ou Kaysersberg, permet à la commune d'être moins exposée.

"C'est un tourisme raisonnable et agréable. Les gens quand ils viennent, ils échangent avec les habitants. On est loin du tourisme de masse ici et les gens sont ravis quand ils passent chez nous," explique Sylvie Heiby, l'adjointe au maire en charge du tourisme.

Des aires de pique-nique supplémentaires ont été aménagées, il y a eu aussi des parkings extérieurs sur des près aménagés. Il y a aussi des chemins balisés autour du village. Hunspach espère aussi accueillir dans le futur un restaurateur et un petit commerce, pour une offre complémentaire pour le village.