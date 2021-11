Un agriculteur du Pays de Caux à l'affiche du nouveau film de Xavier Beauvois

Rien ne disposait particulièrement Geoffroy Sery à jouer dans un film, c'est le hasard de l'opportunité qui lui vaut d'être aujourd'hui à l'affiche du nouveau film de Xavier Beauvois, Albatros.

"C'est une voisine qui me connaît bien, qui m'a vu grandir, qui a repéré l'annonce sur les réseaux sociaux" raconte l'agriculteur de 36 ans. "Xavier Beauvois recherchait un agriculteur entre 35 et 45 ans, originaire du Pays de Caux. Elle m'a dit c'est pour toi ! J'ai dit why not". Et après avoir passé le casting, le jeune éleveur d'Ancourteville-sur-Héricourt est retenu par le réalisateur, nous sommes en 2019.

Un drame de la ruralité

Geoffroy Sery a eu de longs entretiens avec Xavier Beauvois sur le quotidien, la vie des agriculteurs pour préparer son rôle. "Il a été vraiment à l'écoute" souligne-t-il.

Dans le film, Geoffroy Sery incarne un agriculteur à bout, épuisé par les contrôles sanitaires et les normes. Un soir, il menace de se suicider et se fait tuer, accidentellement, par un gendarme qui voulait l'en empêcher. Le film raconte ensuite la tentative de rédemption de ce gendarme rongé par la culpabilité.

Même si le film ne traite pas directement du mal-être et du désespoir des agriculteurs, c'est quand même son point de départ et c'est pour Geoffroy Sery "l'occasion d'en parler, de ne pas oublier".

"Cela fait 10 ans que l'on parle des agriculteurs qui se suicident mais rien ne change vraiment" se désole Geoffroy Sery. "Cela nous arrive à tous de nous demander si on aura assez de forces pour tenir" raconte-t-il. Ce n'est pas son histoire à lui mais cela peut être celle "d'un voisin, d'un ami, d'un membre de la famille".

Pour un changement ?

Au-delà de la fierté personnelle qu'il peut tirer de cette expérience cinématographique, Geoffroy Sery espère qu'elle peut avoir un effet sur la vie réelle, peut être une prise de conscience "que c'est en faisant ses courses qu'on vote, qu'il suffirait de ne pas acheter certains produits pour qu'ils ne se vendent plus, d'arrêter d'engraisser des multinationales de l'agroalimentaires. Il y a un gros défit à relever !"

"Je serais fier si ça fait bouger des choses" conclut-il mais "la route est longue".