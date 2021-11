Un aiglon retrouvé mort dans le parc national des Cévennes

Depuis le printemps dernier, le parc national des Cévennes l'avait attendu avec impatience : un couple d'aigles royaux attendaient un heureux événement. Depuis, le petit aiglon était surveillé par les agents du parc. Il a malheureusement été retrouvé mort sur le mont Lozère, "certainement à cause de la déshydratation et de la malnutrition".

Une autopsie a été réalisée.

Le parc des Cévennes garde ceci dit espoir pour l'avenir : "Il est très rare que, la première année de nidification, un couple d’aigles royaux réussisse à amener à l’âge adulte un poussin. La littérature scientifique souligne que, l’expérience aidant, les couples sont plus à même au fil du temps d’avoir un succès de reproduction."

