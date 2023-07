Un air de fête foraine pour l'édition 2023 des Vieilles Charrues

Le festival des Vieilles Charrues ouvre ses portes à 14h ce jeudi 13 juillet, avec 70.000 festivaliers par jour. Et s'il reste encore quelques places pour ce jeudi et ce vendredi , avec un cinquième jour lundi, le festival s'apprête à battre un record de fréquentation et retrouver sa place de premier festival français, un rang perdu en 2022 au profit du Hellfest. Au programme, Robbie Williams, Blur, Aya Nakamura, Lomepal, Soprano, Phoenix, Rosalía et les Red Hot Chili Peppers pour un concert historique de clôture le 17 juillet.

ⓘ Publicité

Un manège pour voler au-dessus des festivaliers

Les festivaliers vont aussi découvrir une fête foraine dans l'enceinte du festival. Outre la grande roue que l'on retrouve à chaque édition, le flyman, un manège démonté à la foire du trône, va permettre de voler en balançoire à 54 mètres de hauteur. Autant dire qu'il vaut mieux avoir le cœur bien accroché. Mais, le spectacle va être garanti avec une vue sur l'ensemble du site.

Le manège flyman va permettre de voler avec une vue imprenable sur le festival © Radio France - Valérie Le Nigen

La fête foraine à l'ancienne

Une fête foraine à l'ancienne est aussi installée dans l'enceinte du festival, près du château. "Et, ça, ça va être une belle surprise", se réjouit Charlie, régisseur, "on rentre dans le village par une bouche avec un DJ au-dessus, et on découvre un campement en arc de cercle, avec les jeux à l'ancienne, le maquillage, le tir au lance-pierre, les jeux d'eau. Pour s'amuser avec la simplicité des fêtes à l'ancienne." Un canardrome devrait aussi permettre des courses à dos de canards gonflables mémorables. Et, comme toujours aux Vieilles Charrues, les détails ont été soignés, des décos en forme de petits manèges dans le ciel, des vitres avec des pinces...