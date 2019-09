Un album posthume de Johnny Hallyday sortira le 25 octobre prochain

"Quelque chose de Tennessee", "Diego", "Marie", "L'envie"... en version symphonique. Universal, le label de Johnny Hallyday de 1961 à 2005, va mettre en vente un album posthume du chanteur, décédé en décembre 2017, le 25 octobre, révèle Le Parisien ce vendredi.

Douze chansons avec un orchestre

L'album, qui s'appelle simplement "Johnny", compile douze chansons déjà existantes, mises en musique avec un orchestre. "Vivre pour le meilleur", "Non, rien de rien", la reprise d'Édith Piaf, "Quelque chose de Tennessee", "M'arrêter là", "Le chanteur abandonné", "Diego, libre dans sa tête", "Marie", "Requiem pour un fou", "Sur ma vie", "Que je t'aime", "Sang pour sang" et "L'envie" ont toutes été remastérisées sous la baguette du chef d'orchestre Yvan Cassar, ancien directeur artistique de Johnny pendant plus de vingt ans.

Les titres sont réorchestrés en version symphonique ou en version piano-voix, avec quelques guitares acoustiques et percussions. L'orchestre compte 70 musiciens et 42 choristes.

