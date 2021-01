Un album piano-voix né du confinement en Lorraine

Elle est Lorraine, coach vocal, musicienne et chanteuse et sort un premier album solo, "L'Ivresse", accessible sur les plateformes de téléchargement. Lucie Guiot, 36 ans, habitante de Sommerviller, se retrouve privée de scène depuis la crise sanitaire, elle qui aime tant se produire avec ses amis musiciens du quartet "Cuivres... mais Chants !".

Elle s'est donc installée seule devant son piano et a mis en musique et en mots ses propres maux. "L'Ivresse est né suite à l'écriture d'un premier livre sorti en octobre et intitulé "Les couleurs du vide". Dans ce livre, je parle essentiellement des troubles alimentaires et comment je m'en suis sortie", confie Lucie Guiot. "J'avais envie, besoin de mettre des mots dessus et comme la musique fait partie de moi depuis toujours, logiquement ça s'est fait en musique."

Un deuxième album en préparation

"Ça parle un peu de moi, perdue dans la société", ajoute la jeune femme, "comment j'ai ressenti les choses quand j'allais mal, très très mal. Mais il y a toujours une note d'espoir et de positif, ce n'est pas un album glauque. On n'est pas dans le dépressif. Au contraire ! Il y a une pointe de nostalgie mais ça va vers le beau."

Un album de 13 titres conçu pendant le premier confinement. Grâce ou à cause ? "Un peu les deux", s'empresse de répondre Lucie Guiot. "Grâce, parce que je n'aurais pas osé le faire s'il n'y avait pas eu cette période. Je crois que ça m'a donné un petit coup de pied aux fesses pour oser me lancer toute seule en tant qu'artiste. A cause, parce que j'aurais aimé que ça se passe autrement, évidemment !"

Avant de retrouver avec impatience la scène, Lucie Guiot prépare un deuxième album, toujours piano-voix.