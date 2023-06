Un an après son ouverture, quel est le bilan du Center Parcs des Landes de Gascogne ?

Le 23 mai 2022, le Center Parcs des Landes de Gascogne ouvrait ses portes dans le Lot-et-Garonne, à côté de Casteljaloux, à 25 km du nord-est des Landes. Ce domaine possédant 400 cottages sous les pins, avec une capacité d'accueil de 2.700 personnes, promettait d'offrir du travail aux habitants du secteur et de faire rayonner les touristes au-delà du village de vacances. Un an après, qu'en est-il réellement ?

Parmi les personnes interrogées par France Bleu Gascogne, aucune n'avait un avis négatif sur l'implantation de ce Center Parcs dans le sud-ouest. "Je dirais que c'est un plus pour nous et pour notre territoire", explique ainsi Michel Pilot-Cousin, le président de l'association des commerçants Les Pros d'ici de Casteljaloux. "Cette collaboration ne peut être que favorable à l'avenir de l'activité touristique sur notre territoire", ajoute de son côté Julie Castillo, la maire de Casteljaloux et conseillère départementale du canton.

En un an, plus de 187.000 personnes ont séjourné dans un de ces cottages, soit un taux d'occupation de 79 %, selon le groupe Pierre et Vacances. Et surtout, au moment de l'installation, il y avait cette promesse de la direction d'avoir recours le plus possible au local, notamment concernant la main d'œuvre. Ainsi, 320 salariés (dont 82,5 % en CDI et 70 % à temps plein) travaillent actuellement dans ce centre, et neuf salariés sur dix habitent à moins de 40 minutes du domaine.

"La promesse du groupe a été tenue"

Mais il y avait aussi des engagements concernant le tourisme. "À l'origine, il faut quand même savoir que ce qui avait été demandé, c'est que ce Center Parcs soit ouvert sur l'extérieur", décrit Julie Castillo. "La promesse du groupe a été tenue puisque les gens sortent et quand ils sortent, ils trouvent des attraits sur nos communes alentours, c'est-à-dire consommer chez nos restaurateurs et profiter aussi des activités que l'on propose en période estivale", se félicite-t-elle.

Ce ne sont pas les commerçants de Casteljaloux qui vont la démentir. Le glacier Michel Pilot-Cousin, le président de l'association des commerçants, a lui-même deux boutiques sur la commune. Et en effet, il note depuis un an une augmentation de son activité. "Je ne dirais pas que cela a augmenté de façon significative non plus sur le territoire entier", modère-t-il. "Je dirais que cela représente réellement cinq, voire 10 % maximum pour certains, d'augmentation du chiffre d'affaires", notamment dans le secteur de la restauration.

D'autant que ces promesses ont permis par ailleurs de faire adhérer la population au projet, ne cache pas Bruno Guth, le directeur du domaine. "La réussite de ce projet, de cette ouverture n'aurait pu se faire si on n'avait pas eu l'adhésion des parties prenantes, des acteurs locaux, des élus", ajoute-t-il. "Il n'y a que comme ça que cela peut marcher main dans la main."

Une réussite telle que la communauté de communes Coteaux et Landes de Gascogne en demande plus. Elle va militer auprès du groupe pour faire une extension avec, pourquoi pas, 100 à 200 cottages de plus.