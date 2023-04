Un anniversaire monumental : les 1000 ans de l'abbaye du Mont-Saint-Michel

C'est une silhouette reconnaissable entre toutes. L'abbaye du Mont-Saint-Michel, dont la construction a débuté en 1023, fête, cette année, son millénaire. D'avril à octobre, historiens, musiciens, danseurs, auteurs vont venir célébrer ces 1000 ans de fascination pour ce sanctuaire emblématique .

ⓘ Publicité

Et ça commence en ce week-end de grandes marées avec une soirée spéciale et des pauses musicales à l'abbaye de l'ensemble vocal In Paradisium, ce vendredi 21 avril, de 18h à 22h30. La parution cette semaine de l'album documentaire de jeunesse Les Perce-temps du Mont-Saint-Michel de Fabian Grégoire, ouvre également ces festivités.

L'abbaye du Mont-Saint-Michel fût un des premiers sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. © Radio France - Lucie Thuillet

De la danse et des révélations

Mardi 23 avril, à 17h, c'est le barrage du Couesnon qui accueillera le spectacle de danse Pavillon-s, une performance de la compagnie Arcanes Paysage.

Le cycle de conférences publiques dédié au millénaire de l'abbaye débute ce vendredi 28 avril à 18h à l'hôtel de ville d'Avranches, avec "des révélations", promet Francois Saint-James, guide-conférencier au Mont-Saint-Michel. L'archéologie Stefan Maeder, qui étudie les mégalithes de l'ouest européen, révèlera l'existence de traces laissées par les hommes sur le rocher, il y a plusieurs millénaires.

Dans le cloître de l'abbaye du Mont-Saint-Michel © Radio France - Lucie Thuillet

Du grand spectacle à venir

D'autres surprises sont en préparation pour ce millénaire, notamment un spectacle de lumières sur le Mont et dans la baie le 23 juin, à 22h, pour le solstice du millénaire. C'est un évènement gratuit.

Samedi 23 septembre, un concert sera organisé par le festival Grandes marées, dans l'abbaye. Un rendez-vous musical "exceptionnel" assure l'Epic mais dont l'artiste est tenu secret.