Un anti-guide touristique du Pays basque pour faire découvrir aux locaux les trésors cachés de leur région

Une Biarrote lance Papier, un guide confidentiel du Pays basque, destiné aux habitants et aux amoureux de la région, afin de leur faire découvrir les savoir-faire et pépites cachés de ce terroir.

Dans ce guide, ne cherchez pas les images de carte postale du Pays basque. "On n'a pas besoin de moi, ni de notre guide pour savoir que le Pays basque est un pays de surf par exemple", explique dans un sourire Valentine Cinier. "Moi j'aime à découvrir le Pays basque intérieur et les trésors cachés de tout le Pays basque."

Cette journaliste vit depuis deux ans à Biarritz. Et elle est immédiatement tombée amoureuse de sa région d'adoption. Une passion qui la pousse à parcourir, à découvrir ce territoire, et qu'elle aimerait aujourd'hui partager. C'est ainsi qu'est né Papier, un ouvrage que la jeune femme se plaît à définir comme un "anti-guide touristique" du Pays basque.

Un guide confidentiel

Ainsi, ne le cherchez pas en librairie, au rayon des guides de voyage. "L'objectif n'est pas de faire de la masse, c'est un guide confidentiel. Le but c'est de toucher une cible bien précise. Et pour les autres, je sais qu'ils n'ont pas besoin de moi pour trouver d'adresses, il y a plein de guides qui existent déjà", assure Valentine Cinier.

Papier est donc disponible uniquement sur internet, sur la plateforme Ulule. Il est possible de le commander, en pré-vente, jusqu'au 28 mai prochain. 100 pages de photos, réalisées par le duo de photographes Mamie Boude, d’adresses non-touristiques et de savoir-faire locaux.

C'est vraiment un guide de vie locale, le guide qu'on aimerait avoir quand on s'installe au Pays basque, quand on y vit déjà ou quand y vient très régulièrement. - Valentine Cinier

"C'est d'abord un objet que j'aimerais mettre entre les mains des gens qui vivent au Pays basque pour, parfois, leur permettre de redécouvrir le terroir local : des artistes, des artisans, des producteurs qu'ils ne connaissent pas forcément, mais qui sont à côté de chez eux", décrit la journaliste.

Une attention particulière est portée sur l'esthétique de la mise en page. - Papier

Les trois quarts du guide sont consacrés aux métiers de bouche, "ma passion" explique en riant Valentine Cinier, mais aussi aux artistes et aux artisans locaux, avec toujours un éloge de la lenteur et du savoir-faire. "Je pense notamment à un boulanger, Bertrand Ducauroy, que j'ai rencontré à Ciboure, qui a la boulangerie Etxe Goxoan. Il fait un pain au levain, qui mature 24h, avant de passer à la cuisson au fournil", décrit-elle.

Mais il y a surtout un engagement, un parti pris assumé dans ce guide. "On a une richesse de terroir qui est incroyable, et je pense que quand on vit au Pays basque, on peut vivre et manger en consommant uniquement local. Donc c'est l'idée", conclut Valentine Cinier.

La journaliste envisage d'ailleurs déjà d'autres tomes de Papier, avec des focus sur d'autres régions qu'elle affectionne particulièrement. Cette première publication, en tout cas, sera imprimée en juin et envoyée aux personnes qui ont contribué en juillet.