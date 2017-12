Épineuil-le-Fleuriel, France

Sans cet appel au mécénat, la maison du Grand Meaulne ne pourra pas rouvrir en avril pour une 25éme saison. L'association a besoin de 10.000 euros. Elles sont loin, les belles années avec plus de 5.000 visiteurs. Il y en a moitié moins aujourd'hui et l'association compte deux salariés à temps partiel (dont un mutualisé avec l'intercommunalité).

La maison école du Grand Meaulne à Epineuil le Fleuriel est fermée pour l'hiver. © Radio France - Michel Benoit

Un budget de 62.000 euros de plus en plus difficile à boucler : "On ne rouvrira pas en avril si on ne rassemble pas cette somme, explique David Depardieu, président de la maison école du Grand Meaulne. Notre budget prévisionnel laisse entrevoir un déficit fin 2018, et on ne peut pas se le permettre. " Cet été, l'association a pris le virage de la modernité en proposant des tablettes interactives aux touristes pour rendre les visites plus attractives, mais ce n'est pas suffisant. Le Grand Meaulne n'est plus étudié comme autrefois et le nom d'Alain Fournier résonne moins.

La maison école du Grand Meaulne envisage d'investir dans des malettes holographiques, en 2019 pour renouveler toute la scénographie. © Radio France - Michel Benoit

Le musée espère revoir toute la scénographie en 2019, grâce à la technique des hologrammes. Un investissement de 30.000 euros qui pourrait être possible grâce aux fonds européens. Encore faut-il pouvoir rouvrir en avril prochain. Si vous souhaitez contribuer à la cagnotte en ligne :

https://www\.leetchi\.com/c/association\-de\-maison\-ecole\-du\-grand\-meaulnes