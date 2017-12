La Fondation internationale pour les monuments romains lance un appel aux dons auprès des particuliers et des entreprises pour participer au financement des travaux de réfection des arènes de Nimes qui vont durer quinze ans.

Nîmes

Les arènes de Nimes sont en danger! C'est le cri d'alarme lancé par la Fondation internationale pour les monuments romains, créée à Nimes après les innondations de 1988.

Chaque arche de l'arène doit être restaurée, car durant 20 siècles, l'eau de pluie a fait des dégâts. Les travaux ont déjà commencé. Ils vont durer 15 ans et ils coûtent très cher: "Il faut 540 000 euros par arche, précise Georgina Dufoix, l'ancienne ministre des affaires sociales et toute nouvelle présidente de la Fondation. Et il y en a 60!"

La fondation a donc décidé de lancer un appel aux dons pour faire participer les nimois et les entreprises au financement de cette réfection.

Il y a urgence

"Les arènes nimoises sont vraiment en mauvais état" alerte Georgina Dufoix. "Et c'est à notre génération, celle du XXIé siècle de bouger. Sinon ceux qui nous suivent auront droit à des arènes en partie effondrées. Il y a vraiment urgence".

Et Georgine Dufoix promet que les donateurs pourront régulièrement se rendre aux arènes pour voir à quoi a servi leur argent.