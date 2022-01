Un appel aux dons pour rénover la maison du sabotier de Jolimetz

Ils étaient des dizaines et des dizaines de sabotiers au XVIII° siècle dans les villages qui ceinturent la forêt de Mormal, une vingtaine rien qu'à Jolimetz.

La semaine les jours de beau temps ils partaient dans la forêt à quelques pas de là pour aller travailler dans une hutte avec le bois qu'ils récoltaient directement sur place.

L'hiver ils travaillaient dans des ateliers installés dans des maisons au toit de chaume et de paille comme celle de Jolimetz à l'époque. Une histoire qui a duré jusqu'à la grande guerre raconte Anthony Vienne, premier adjoint en charge du projet qui a eu l'idée de rénover cette maison en brique et bois au centre du village avec son toit originel

On restaure beaucoup de châteaux, mais reconnaître le travail des gens beaucoup plus modestes à travers une maison, je pense que c'est relativement unique. On n'a peu de choses sur eux, la mémoire s'en va très vite donc ce lieu sera utile pour réveiller tout ça