Un appel aux dons pour restaurer le Cloître des Récollets à Bergerac

Bergerac, France

À la demande de la communauté d'agglomération bergeracoise (CAB), la Fondation du patrimoine a lancé une campagne de financement participatif le 16 mai afin de rénover le Cloître des Récollets. Un édifice classé des XVIIe et XVIIIe siècles.

La réfection de la toiture, de la coursive, la rénovation de la rambarde et quelques travaux de maçonnerie sont prévus. Tout ça pour 164 000 euros. Un montant que la Fondation espère atteindre grâce aux dons. C'est un complément au budget déjà avancé pour les travaux notamment par la communauté d'agglomération. On lance surtout cette campagne pour susciter l'intérêt que les Bergeracois, et plus largement les Périgourdins, attachent à leur patrimoine." affirme Roland de Beaucé, délégué départemental de la Fondation du Patrimoine.

Et tout le monde peut y participer, les particuliers comme les entreprises. Pour un don de plus de 1000 euros, le bienfaiteur verra son nom inscrit sur une plaque et aura droit à une entrée à vie à l'Espace Cyrano.

Le nouveau Cloître des Récollets

Après sa restauration, le Cloître des récollets hébergera l'Office de tourisme au sein de la Maison du Vin. Elle sera inaugurée le 6 juillet prochain.

Mais surtout, une nouvelle scénographie, "L'Espace Cyrano" sera créée au premier étage sur plus de 400m2. Il sera ouvert au public à l'horizon 2020.

Si la Fondation du patrimoine récolte plus de 164 000 euros, l'argent sera utilisé afin de rénover un autre bâtiment patrimonial de la Communauté d'agglomération du Bergeracois.