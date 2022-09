Un appel aux dons pour restaurer un vitrail de la basilique Saint-Epvre de Nancy

A l'occasion des journées du patrimoine, la basilique Saint-Epvre de Nancy organise ce dimanche des visites guidées pour redécouvrir notamment les 2 300 mètres carrés de vitraux. Le moment pour parler de l'un d'eux, en mauvais état et qui a besoin d'être rénové.

C'est un vitrail plein de symbole, visible depuis la nef de la basilique Saint-Epvre de Nancy, caché parmi les 2 300 mètres carrés de vitraux de l'édifice. "On y voit Sainte-Odile, patronne de l'Alsace, Saint-Nicolas et un personnage tenant le blason de la Lorraine", explique Isabelle Bourger, en charge de la revalorisation du patrimoine à Nancy. Problème : il manque le même personnage tenant les blasons de l'Alsace, la vitre étant partie avec le temps. "C'est l'usure du temps mais peut-être aussi la tempête de 99 qui avait laissé des traces à l'époque", se demande-t-elle.

Appel aux dons

Il faut donc rénover cette pièce particulièrement délicate, et pleine de symbole. Commandé avant la Première Guerre Mondiale par François-Joseph et son épouse - "que l'on connaît tous puisqu'il s'agit de Sissi", sourit-elle - ce vitrail marque effectivement le symbole du retour de l'Alsace-Moselle en France, après le conflit de 14-18. Un appel aux dons est donc lancé en ligne pour tenter de récolter le plus de fond, dans un chantier "particulièrement coûteux".

Un spectacle musical

Outre ce vitrail, la basilique organise donc deux visites guidées ce dimanche de l'édifice. La première à 15h et la seconde à 16h30. Et à 16h, pour combler l'attente entre les deux convois, un concert musical est organisé sur la célèbre musique du film "Interstellar". "J'en ai eu les frissons", lâche Isabelle Bourger pour vous convaincre de venir y assister.