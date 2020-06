Un appel aux dons pour transformer la gare de Felletin en lieu de vie associatif

D'ici un an, la gare de Felletin en Creuse devrait accueillir des bureaux, un espace de travail, une cuisine participative ou encore des expositions. Les trois associations réunies autour de ce projet lancent un appel à dons pour financer les travaux.

Vous pouvez participer à la rénovation de la gare de Felletin. Alors qu'elle était à l'abandon, elle a été rachetée par l'association culturelle Quartier Rouge. Celle-ci lance aujourd'hui un appel aux dons pour financer les travaux. Avec deux autres associations creusoises, Radio Vassivière et Les Michelines, elle souhaite transformer le bâtiment en tiers-lieu.

Créer de nouveaux prétextes à la rencontre et à la réflexion

La gare accueillera alors des bureaux associatifs, un espace de travail partagé, une cuisine participative, un jardin et un espace convivial ouvert à tous. "On pourra se poser, attendre le train, boire un café, voir une exposition, faire un atelier jardin, participer à une formation sur l'éducation populaire ou la création de documentaire sonore...", énumère Julie Olivier, chargée de production pour Quartier Rouge. "Pour moi c'est vraiment un lieu de pratique collective, créer de nouveaux prétextes à la rencontre et à la réflexion."

ECOUTEZ - Julie Olivier, chargée de production chez Quartier Rouge Copier

Trois associations font vivre le projet à Felletin. - Pomme Boucher

Ouverture prévue à l'été 2021

Depuis un an, les bénévoles se relaient déjà lors de chantiers participatifs. La partie démolition est désormais terminée, grâce à l'aide de 500 000 euros accordée par les pouvoirs publics. La rénovation, avec des professionnels, doit commencer cet automne. Pour la financer, les associations espèrent récolter 25 000 euros grâce à leur appel aux dons.

ECOUTEZ - Pomme Boucher, cofondatrice de Quartier Rouge Copier

L'inauguration pourrait avoir lieu dans un an, à l'été 2021. En attendant, les associations animeront la gare de Felletin tout l'été. "On aura l'occasion de faire visiter l'archive de la gare, ce qui reste de toutes ces années une fois qu'on a enlevé les faux-plafonds, les peintures, les murs, les cloisons..." explique Pomme Boucher, cofondatrice de l'association.

La gare sera ouverte les jeudis après-midi de juillet de 14 h à 18 h. Tous les vendredis midi de juillet, de 12 h 30 à 14 h, un pique-nique partagé sera organisé. L'après-midi, des ateliers ou discussions sont prévus, avec une vingtaine de participants. L'hospitalité, les échanges intergénérationnels ou encore le jardin font partie des thèmes retenus.

Le vendredi 26 juin, à 18 h, un pot est organisé pour visiter la gare, rencontrer les associations et lancer l'appel aux dons.