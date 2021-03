Un appel aux dons sur le site de la Fondation du Patrimoine pour restaurer le vieil Allan

La mairie d'Allan cherche des financements pour restaurer son vieux village. Une souscription publique vient d'être lancée, ce vendredi, sur le site de la Fondation du Patrimoine. Le vieil Allan est un village perché abandonné. La dernière habitante a quitté les lieux en 1927. Les gens ont déménagé en plaine pour être plus près d'un point d'eau et des axes de communication à partir du milieu du 19ème siècle.

Le vieil Allan est devenu un site de promenade, très fréquenté, et aujourd'hui s'engage un gros chantier pour le consolider. Des travaux démarrent sur le rempart Sud, sur la Tour des pénitents et sur la maison Daudel, une maison bourgeoise sur trois étages fragilisée par le séisme du 11 novembre 2019. La facture totale s'élève à près de 500 000 euros, et les interlocuteurs institutionnels habituels ne suffisent pas à boucler l'enveloppe.

Une candidature pour le loto du patrimoine aussi

On a besoin d'un coup de pouce explique Martine Blanc, présidente de l'association Allan Pierres et Mémoire, qui restaure le site depuis 33 ans : "jusqu'à maintenant, l'association a fait son possible pour auto-financer toutes les restaurations que nous avons faites. On a fait des spectacles dont les excédents étaient réinvestis dans le vieux village. Mais ces trois grands chantiers qui restent à la fin parce que c'étaient les plus lourds à porter financièrement, ils sont essentiels."

L'association et la commune d'Allan espèrent récolter 50 000 euros via le site de la Fondation du Patrimoine : "c'est très important pour nous, pour conserver une petite trésorerie qui nous servira de levier pour d'autres opérations à venir, et notamment des actions vers un peu plus de médiation, pour faire découvrir le site et accompagner les visiteurs" souligne le maire Yves Courbis.

Le maire d'Allan compte aussi candidater pour être un des sites du Loto du Patrimoine de Stéphane Bern.