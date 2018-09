Pierre-Perthuis, France

C'est un petit pont de pierre que l'on traverse en quelques secondes. Juste le temps pour Patrick George, premier adjoint de Pierre-Perthuis, de le contempler avec admiration. "Le dallage est d'époque, ce sont des galets de rivière. Et sous les pavés, il y a encore l'étanchéité du 17ème siècle."

60 000 euros à trouver pour financer les travaux

Sauf que le pont dit "de Vauban" prend l'eau, et pour le sauver, 270 000 euros sont nécessaires aux travaux. Une large partie de cette somme est déjà financée par les subventions de la région et du département, mais il reste encore 60 000 euros à trouver. C'est pour cela que la commune va lancer bientôt cette souscription en ligne, pour permettre à qui voudra d'apporter sa pierre à l'édifice.

Les visiteurs étaient nombreux ce 15 septembre, pour les journées du patrimoine © Radio France - Louis-Valentin Lopez

"C'est vraiment une super initiative, heureusement que des personnes se battent pour que ce lieu soit protégé", se réjouit Laurine, une promeneuse venue admirer le pont en cette journée du patrimoine. "En Bourgogne, je trouve qu'on manque de sites comme ceux-là. C'est un lieu vraiment beau, j'adore. Je suis contente qu'il soit classé."

Le pont de Louis de Funès

Et si ce pont vous dit quelque chose, alors que vous n'y avez jamais mis les pieds, c'est parce qu'avant les touristes, ce sont des stars qui l'ont emprunté. "Louis de Funès et Bourville, dans La grande vadrouille", se souvient Micheline, habitante du village voisine de Pressy. "_Ils passent sur le pont avec leurs bergers allemands_. Et il y a aussi Mon oncle Benjamin, le film avec Jacques Brel, qui passe avec son cheval blanc sur le pont."

Si le mécénat du pont vous intéresse, rendez-vous sur la page de l'association Patrimoine Pierre-Perthuis.