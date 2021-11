Un an après l'annulation, la Saint-Nicolas signe son retour à Nancy

Les festivités de la Saint Nicolas de retour à Nancy à partir du 19 novembre et jusqu'au 2 janvier. 40 jours de festivités un an après l'annulation des fêtes pour cause de Covid-19. L’an dernier, le défilé avait été annulé, tout comme les spectacles de rue ou encore les villages en centre-ville. La Saint Nicolas version 2021 marque un retour à la normale.

Retour du défilé

Point d’orgue de ce mois et demi de festivités : le week-end des 4 et 5 décembre avec le samedi soir le défilé et son arrivée place Stanislas. Tout au long de ces deux jours, des animations seront proposées avec des spectacles de rue notamment. Le programme sera officiellement lancé le 19 novembre avec le spectacle sons et lumières place Stanislas, l’ouverture des huit villages de commerçants et restaurateurs dans toute la ville. Un format quasiment normal, explique Bertrand Masson, adjoint au maire de Nancy en charge de la culture :

"Ce sont les grandes retrouvailles avec ces fêtes de la Saint-Nicolas. On va retrouver les villages, le défilé, les animations dans les quartiers. Ce sont des fêtes dans un contexte où l'épidémie n'est pas derrière nous, il faut prendre un ensemble de précautions. Il est possible selon les dispositions que prendra le préfet prochainement que le masque soit obligatoire dans les espaces de rassemblement. Pour les villages, les règles en vigueur s'appliquent là où on s'installe pour manger ou boire un verre, les commerçants pourront être amenés à contrôler le pass sanitaire".

Trois nouveaux villages

Les compagnies et artistes invités l’année dernière ont été rappelées par l’organisation et le thème "Faune et Flore" prévu pour le défilé 2020 est celui de l’édition 2021. Parmi les nouveautés, trois nouveaux villages sont créés : un premier place Nelson Mandela entre la place Stanislas et la Pépinière, un deuxième le long du marché central faisant honneur au Jura et un troisième porte Saint-Nicolas faisant la part belle au Canada.

La mairie de Nancy est optimiste quant à la tenue de l’ensemble de la manifestation. La vaccination contre le Covid est passée par là. Le taux d’incidence en Meurthe-et-Moselle est autour de 60 cas pour 100 000 habitants ces derniers jours, il était au dessus de 220 il y a un an.