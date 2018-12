"Johnny Hallyday est toujours dans nos cœurs" : Gérard, un Abbevillois sur la tombe de son idole à Saint-Barth

Amiens, France

Le 30 novembre dernier, Gérard Casimir a décollé vers Saint-Barth, l'île où est enterré son idole, Johnny Hallyday. Cet habitant d'Abbeville a économisé des mois pour s'offrir ce voyage, un an après la disparition du chanteur.

Un pari entre deux amis fans de Johnny

Il avait déjà fait le déplacement pour les obsèques de Johnny Hallyday à l'église de la Madeleine à Paris. "Ce jour-là avec un ami, on a fait le pari de se rendre un an plus tard sur sa tombe à Saint-Barth", nous explique cet Abbevillois. Dès leur atterrissage, le duo d'amis, file vers le cimetière. "Sa tombe est toujours illuminée, il y a toujours du monde... Les gens viennent avec un poste de musique et on écoute du Johnny."

Tous les jours, on va sur sa tombe - Gérard, fan de Johnny

La première fois qu'il s'est retrouvé devant la tombe du rockeur, "toujours illuminée, toujours fleurie", Gérard l'avoue, il a été pris par l"émotion "on a des frissons". "C'est comme s'il n'était pas mort, il est toujours là, il est dans notre tête, il est dans nos cœurs". Pour se payer ce voyage, il a fallu faire des économies. Comptez presque 1 000 euros l'aller-retour.

On mettait 50 euros par mois dans une petite boîte pour se payer le voyage - Gérard, fan de Johnny

Visite quotidienne sur sa tombe

Mais ça valait le coup. Gérard espère même revenir l'an prochain, s'il le peut. En attendant, ce 5 décembre, il compte bien revenir dans le cimetière pour saluer l'artiste et lui rendre un nouvel hommage. Avec son ami, ils ont même déposé un petit "cadeau" sur sa tombe : "une petite moto en terre cuite avec Johnny dessus, c'est une Harley Davidson".

à lire Premier anniversaire de la mort de Johnny Hallyday : une messe organisée le 9 décembre à la Madeleine à Paris

Le moto en terre cuite, cadeau des deux fans d'Abbeville, sur la tombe de Johnny Hallyday à Saint-Barth - Gérard Casimir

Gérard Casimir et son ami Bruno à Saint-Barth pour rendre hommage à leur idole Johnny Hallyday - Gérard Casimir

"C'est un pari qu"on a fait avec un ami, on y croyait pas et on y est ! " - Gérard, fan de Johnny Hallyday à Saint-Barth Copier

Le deuil impossible

Pour d'autres fans, ce premier anniversaire ravive la douleur. Alexis Bertrand, un habitant de Rivery âgé 22 ans, n'arrive pas à s'y faire à cette vie sans Johnny. "C'était quelqu'un qui me donnait un goût de vivre, je le voyais comme une étoile et elle s'est éteinte". Ce sosie vocal du chanteur a arrêté de donner des concerts dès la mort du chanteur, c'était trop dur. Il n'a même pas eu envie d'acheter l'album posthume du chanteur, "c'est trop tôt". Il préfère écouter les anciens morceaux de Johnny et un en particulier qui lui remonte le moral : Quelque chose de Tennessee.

"Je le voyais comme une étoile et elle s'est éteinte"- Alexis, sosie vocal de Johnny Copier

Le week-end du 12 et 13 janvier, Alexis a prévu tout de même de partager sa passion avec les autres. Il proposera une exposition à Hallencourt. Le public pourra découvrir des dizaines de photos prises lors de concerts ainsi que des souvenirs sur Johnny Hallyday collectés au fil des années.