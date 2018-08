Indre-et-Loire, France

Le salon littéraire en plein air qui attire des centaines d'écrivains et des dizaines de milliers de lecteurs depuis des années, chaque dernier week-end du mois d'août, à Chanceaux-près-Loches, va survivre à son créateur. France Bleu Touraine avait révélé au printemps que les proches de Gonzague Saint Bris allaient organiser le 26 août prochain une manifestation pour succéder à "la forêt des livres". On connait maintenant l'affiche exacte de l'évènement "les écrivains chez Gonzague Saint Bris".

Une cinquantaine d'écrivains présents, dont beaucoup de fidèles et quelques nouveaux-venus

Ils seront une cinquantaine à dédicacer leurs livres sous les arbres de Chanceaux-près-Loches, lors du dernier dimanche du mois d'août : des nouvelles venues, comme Claire Chazal et Marie-Claude Pietragalla, mais surtout beaucoup de fidèles de Gonzague Saint Bris : PPDA, Yann Quéffelec, Patrice Duhamel et beaucoup d'autres, au premier rang desquels l'académicien Jean-Marie Rouart, parrain de l'évènement : "Nous étions amis depuis 1968. Gonzague était à la fois très égocentrique et très généreux. Il était tourné vers lui-même comme le sont tous les écrivains, c'est évident, mais il était aussi curieux des autres, et il aimait les réunir autour de lui. Il avait donc créé cette chose extraordinaire, ce salon littéraire en plein air sous les arbres magnifiques de Chanceaux".

Richard Bohringer sera l'un des nombreux fidèles de Gonzague Saint Bris présents le 26 août © Maxppp - ANDRÉ DUPEYROUX

Les 200 bénévoles de "la forêt des livres" se mobilisent maintenant pour "les écrivains chez Gonzague Saint Bris"

L'organisatrice, Marie-Claude Mahiette, affirme que beaucoup d'écrivains lui ont demandé de perpétuer ce rendez-vous qui attire à Chanceaux des dizaines de milliers de lecteurs, dans un cadre exceptionnel et très différent de celui des autres salons. Pour mettre cette manifestation en place, quatre personnes se mobilisent à longueur d'année, une dizaine le mois d'avant et 200 le jour même. Des bénévoles qui, eux non plus, n'imaginaient pas ne pas continuer :

Ce n'est jamais évident qu'un évènement survive à son créateur, mais Gonzague avait su créer une ambiance très particulière et nous formons une famille. C'est très important pour nous de réaliser son voeu, qui était de continuer ce rendez-vous culturel et de transformer son chalet des chasseurs à Chanceaux en maison d'écrivains"

La manifestation "les écrivains chez Gonzague St Bris" aura lieu le dimanche 26 août de 10H à 19H.