Un an après sa mort, les fans nordistes de Johnny Hallyday continuent de lui rendre hommage

Il y a un an tout juste, leur monde s'effondrait : les fans et sosies de Johnny Hallyday dans le Nord-Pas-de-Calais peinent à se remettre de la mort de leur idole. Un grand concert est organisé ce soir en son hommage à Boulogne-sur-Mer.

Eric, alias "Johnny Mirador", sosie de l'artiste, est de plus en plus sollicité pour des concerts depuis un an

Armentières, France

Dans la nuit du 5 au 6 décembre 2017, Johnny Hallyday décédait d'un cancer du poumon à l'âge de 74 ans à son domicile de Marnes-la-Coquette en région parisienne. Un hommage vibrant lui était rendu 4 jours plus tard à Paris, en l'église de la Madeleine, par des centaines de milliers de personnes. Un an après, ses fans, devenus quasi orphelins, sont encore affectés par la mort de leur idole.

Il y a un an, mon père m'appelait à 6h30 du matin pour me dire "C'est fini", se souvient Tennessee

Tennessee, 24 ans, habite Armentières (Nord). Son prénom, c'est son père qui l'a choisi en hommage au tube de Johnny Hallyday. Entre ses 4 ans et ses 23 ans, le jeune nordiste a assisté à 46 concerts du Taulier et l'a rencontré trois fois en marge de spectacles. Depuis un an, il se remet progressivement du deuil. "Je pense à lui chaque jour, je l'écoute en voiture, je me remémore des concerts auxquels j'ai assisté" confie Tennessee. "Cela a été particulièrement difficile en juin dernier car j'aurais dû être à Bercy devant lui".

Tennessee, 24 ans, peine à se remettre de la mort de son idole Copier

Tennessee avait 12 ans lorsqu'il a rencontré Johnny Hallyday pour la deuxième fois, lors d'une émission télévisée

Les sollicitations bondissent pour les sosies de Johnny

Eric, alias Johnny Mirador, habite Armentières. Depuis 18 ans, il est l'un des sosies de l'artiste et pour lui rendre hommage, il se produit mercredi soir dans un restaurant de l'Oise devant 200 personnes. "Il va falloir que je me donne de la force pour faire abstraction et assurer le spectacle", se prépare déjà le nordiste.

Depuis un an, il est monté 174 fois sur scène, c'est presque deux fois plus que les années précédentes, quand le vrai Johnny était encore vivant. "Avant mon emploi du temps se remplissait au fur et à mesure mais cette fois il était plein en janvier" se souvient Johnny Mirador. Mais le nordiste tient à préciser : "contrairement à d'autres _je n'ai pas augmenté mes tarifs_, je ne me suis pas dit que j'allais me gaver après sa mort".

Ce mercredi soir, un concert est organisé en hommage à Johnny Hallyday au CJC de Boulogne-sur-Mer à 21h.