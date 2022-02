Le duo Daft Punk a de nouveau fait parler de lui ce mardi sur les réseaux sociaux, un an pile après l'annonce de la séparation des musiciens. D'abord un post énigmatique sur Instagram et Twitter, avant la rediffusion sur la plateforme Twitch d'un concert live de 1997 à Los Angeles.

Un an après sa séparation, Daft Punk fait un retour éphémère sur les réseaux sociaux

C'est un retour éphémère mais remarqué. Le duo électro le plus connu au monde, Daft Punk, a fait son retour ce mardi sur les réseaux sociaux, pile un an après l'annonce de la séparation des artistes.

Tout part d'abord d'une publication sur Twitter et Instagram, avant que Daft Punk ne rediffuse sur la plateforme Twitch un concert live datant de décembre 1997, à Los Angeles.

L'on y voit le tandem formé en 1993 par Guy-Manuel de Homem-Christo et Thomas Bangalter. D'après des chiffres publiés sur Twitter par des dans, ce concert a commencé à être diffusé à "2:22 p.m. Pacific Time", soit 22h22, le 22/02/22.

Pour marquer le coup, un an après leur dissolution jour pour jour les Daft Punk ont sorti un coffret de luxe pour le 25ème anniversaire de leur premier album "Homework". Le disque comporte notamment leur premier tube "Around the world", qui leur avait offert une notoriété internationale

