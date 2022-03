"Un arbre en fleur et je suis au paradis" : le retour dans les jardineries, avec l'arrivée du printemps

Le printemps est de retour dimanche 20 mars. Le soleil et les températures printanières sont là : plus de 15° en moyenne toute la semaine prochaine, avec un beau et grand soleil en Alsace . L'occasion pour les jardiniers amateurs de remettre les mains dans la terre et de planter les premières fleurs. Ils étaient déjà nombreux en jardinerie ce week-end.

Une clientèle rajeunie

Des pots de lavande plein le chariot, Lucia n'a pas attendu longtemps avec de zigzaguer entre les arbustes dans cette jardinerie de Lampertheim. "J'attendais avec beaucoup d'impatience le retour du soleil pour aller dans mon jardin. Avec tout ce qui se passe en ce moment dans le monde, c'est bien de s'éloigner de la télé", rigole-t-elle.

Didier s'extasie lui devant un magnolias aux fleurs blanches. "Quand je vois un arbre en fleur, je suis au paradis. Ça réduit mes angoisses".

Depuis le confinement, une clientèle plus jeune se presse dans les rayons © Radio France - Jules Hauss

Avec le printemps, les plantes d'extérieures et les primevères sont arrivées en jardinerie. Une métamorphose habituelle pour le magasin. Mais depuis les confinements il y a deux ans, c'est aussi la clientèle qui s'est métamorphosée selon Alexandre, le gérant.

"On a notre clientèle de jardiniers expérimentés et aguerris. Mais aussi des personnes de 25 à 35 ans qui se lancent. Le covid a donné des envies de nature et les a encore plus motivés. Il y a un rajeunissement et donc des néophytes et nous on est là pour les accompagner."

On demande des conseils à papy et mamie

Parmi les néo-jardiniers du magasins, Alexis, un jeune père de famille qui vient d'emménager dans une maison. "C'est le début, donc on appelle papy et mamie pour avoir des petits tips, histoire de ne pas faire n'importe quoi".

Les vendeurs de la jardinerie s'attendent à une première vague de clients cette semaine, avant une autre dans un peu plus d'un mois, lorsque les premiers plants de légumes arriveront en magasin.