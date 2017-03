Un arbre pour accrocher son poème à Joigny

A l'occasion du 19ème printemps des poètes, une arbre à poèmes est installé devant la médiathèque de la cité maillotine. Le principe? On dépose son poème tout en pouvant décrocher celui laissé par un autre amoureux des vers. Une idée qui donne des idées.

Ils pendent comme des feuilles, sur cet arbre de plus de deux mètres, une œuvre d'art, en métal. Des petits bouts de papier d'une dizaine de centimètres sur cinq. Côté pile, un dessin de masque africain, coloré par les écoliers joviniens des NAP (Nouvelles Activités Périscolaires). Côté face, quelques mots, parfois quelques lignes. Des vers écrits à la main ou imprimés.

"Il y a du passage nous éclaire Sandrine Cary, de la médiathèque de Joigny. L'après-midi, on a vu des petits, des grands, écrirent des poèmes et les accrocher, en prendre quelques-uns ou les lire. On sait que cela marche car on sait que certains ont disparu (sourire)." Une bonne vingtaine de poèmes est accrochée. Comme cet "Amour à celui qui le lira" déposé par une jeune fille ou encore "la lune derrière ses voiles noires, murmure aux étoiles le silence de la nuit" lu par celle qui a eu l'idée de cet arbre à poèmes. Un peu plus loin, on peut lire "Au bar, on parle en vers, de verres en verres s'écrivent les quatrains de nos petits destins."

"Peut-être que cela donnera envie à d'autres de s'y mettre": Isabelle Strougar

Arbre à poèmes de Joigny © Radio France - Bruno Blanzat

Tous les sujets sont abordés. Y compris la nature dans les poèmes laissés par la jovinienne Isabelle Strougar. Une anonyme, amoureuse de la poésie, qui a composé des haïkus. "Ce sont des petits poèmes japonais détaille cette mère de famille qui écrit depuis son adolescence. C'est comme des instantanés de moments, un peu une façon de photographier par les mots, sur deux-trois vers. Ca part souvent de contemplation de la nature: Une feuille dans un arbre, ou par rapport aux saison, aux animaux, aux plantes etc... " Pour Isabelle Strougar "ce n'est pas très prisé de lire de la poésie. Et je trouve çà bien (cette idée de l'arbre à poèmes). Peut-être que cela donnera envie à d'autres de s'y mettre. Ou même des gens qui écrivent seuls, chez eux."

Sandrine Cary, médiathèque de Joigny: "La poésie, çà fait rêver"

Reportage au pied de l'arbre à poèmes

Car la poésie fait un bien fou à nos oreilles selon Sandrine Cary. "La poésie, çà fait rêver. Les livres de poésie sortent très peu des bibliothèques. Mais dès que vous leur donner à lire, on se rend compte que les gens aiment entendre de la poésie." Cet arbre à poèmes peut aussi jouer un rôle social. "Avec la poésie, les vers, cela peut changer le regard que l'on a su soit ou sur les autres jure Thiery Bouchier, directeur des affaires culturelles de la ville de Joigny. Car on se parle souvent de manière plus rude, plus directe. tandis que la même chose en poésie, cela change la vision du monde."

Pour Isabelle Strougar, heureuse de sortir ses poèmes, la poésie permet de se poser, un peu...

Cet arbre à poèmes, une réussite, devrait de nouveau être reconduit l'an prochain.