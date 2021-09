Un artisan tourangeau sur le chantier de l'orgue incendié dans la cathédrale de Nantes

Au premier coup d'oeil, dans les 75 mètres-carré de l'atelier de David, on ne voit que du bois : "il y a des orgues partout" reconnait l'artisan "enfin, des morceaux d'orgues". Un de ces morceaux montent jusqu'au plafond à 5,5 mètres. David Bradesi répare actuellement trois orgues, de Haute-Savoie et des Hautes-Pyrénées, notamment. Il est aussi intervenu avec son salarié Yohan à Nantes, du 16 août au 3 septembre, pour un chantier très particulier : le démontage de l'orgue de choeur de la cathédrale de Nantes, totalement détruit par un incendie criminel un an plus tôt.

"Il ne reste rien de l'orgue de choeur de la cathédrale de Nantes, c'est dramatique"

Ébéniste de formation, David travaille maintenant toutes sortes de matières : "On s'occupe principalement de ce qui est menuiserie, mais on fait toute la mécanique de l'orgue aussi. On utilise aussi parfois de l'os ou de l'ivoire pour les claviers, du laiton pour le raccordement des fils mécaniques de l'orgue, de la peau d'agneau pour tout ce qui est étanchéité. Après, pour la partie tuyauterie, c'est un alliage très particulier en fonction des sonorités dont on a besoin. Pour la façade, par exemple, on met beaucoup d'étain et très peu de plomb et on a des tuyautiers à qui on commande la tuyauterie neuve. Vous avez parfois des orgues où on voit de très beaux tuyaux et finalement, le son n'est pas terrible, et d'autres fois où on se dit qu'est-ce qu'on va faire avec ça et finalement ça chante"

Saint-Julien à Tours, par exemple, a un orgue fait de bric et de broc mais en l'entendant on se disait "bon sang, c'est quand même très, très, très, très beau".

Et pour que ce soit beau, il faut que David réussisse à façonner parfaitement chaque biseau par lequel l'air sortira de chaque tuyau. Un travail qui se fait notamment en soufflant dans chaque tube pour écouter la note qui en sort à chaque fois. "L'harmonie, c'est la tâche quasi-finale de la construction ou de la restauration d'un orgue. C'est la façon de faire parler chaque tuyau. On a une tringle, on la rentre par le pied du tuyau et on vient taper sur le biseau, très doucement, dans un sens ou dans l'autre. On réessaye de façon à ce que le son devienne vraiment pur. C'est un travail très long car il peut y avoir jusqu'à 3 ou 4.000 tuyaux sur un orgue. C'est pour ça que c'est très cher.

En moyenne, le budget pour la construction d'un orgue tourne autour de 400 ou 500.000 euros. Et une restauration n'est pas forcément moins chère qu'un orgue neuf, si il y a beaucoup de démontage à faire".

Tributaire des appels d'offres lancés par les collectivités, David travaille dans toute la France, mais paradoxalement très peu en Touraine. En Indre et Loire, il n'y a pour l'instant qu'une dizaine d'orgues. Même s'il y a des projets de construction à Tours, Joué-lès-Tours et Fondettes, par exemple.