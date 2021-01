Un artiste lorrain crée sa scène virtuelle

Il s'appelle Yoann Louis à la ville, Môssieur Louis à la scène. Il est illustrateur, comédien, musicien. Il pratiquait le one-man-show depuis trois ans avant que la crise du coronavirus ne passe par là. Privé de scène, Môssieur Louis crée sa salle de spectacle virtuelle : il lance une plate-forme vidéo mercredi 13 janvier... à 13h37 ! Un lien sera alors disponible sur sa page Facebook et son compte Twitter.

"Le besoin de créer des choses, de créer du lien avec le public est toujours là. J'ai déjà fait 10 fois le tour de Netflix, Amazon Prime et Ciné+, je me suis dit autant créer ma plate-forme à moi. Banco !", explique l'artiste qui habite Malzéville. "C'est sûr que ce n'est pas le même lien qu'avec le public, c'est irremplaçable la scène. On va dire que c'est une sorte de produit de substitution."

A boire et à manger

Au programme de cette plate-forme : des chansons, des sketchs, des parodies, une revue de presse le lundi. En tout cas, "un gros espace de liberté. Je vais explorer d'autres manières de m'exprimer. Je suis plutôt du genre à faire dans la quantité. La qualité, c'est très subjectif. Il y aura à boire et à manger !"