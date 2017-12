Occitanie, France

Faut-il un hymne officiel à l'Occitanie ? La question embarrasse le Conseil Régional ces derniers jours. En fait, depuis que le chanteur narbonnais Jef Sénégas a présenté l'un de ses derniers titres comme étant le nouvel hymne régional.

Ce morceau baptisé "l'ADN occitan" figure sur l'album sorti le 3 décembre dernier, où l'on trouve d'ailleurs le logo de la région Occitanie. Lors de la promo, le chanteur l'a présenté clairement comme le nouvel hymne régional. Problème : la Région dément. Elle assure même ne pas souhaiter donner un hymne à l'Occitanie et n'avoir jamais délibéré à ce sujet.

Depuis l'artiste tempère... Jef Sénégas affirme qu'il s'agit de sa déclaration d'amour à ses racines, sans aucune autre prétention. "On a écrit les chansons pour notre peuple. Le morceau était écrit avant que le nom Occitanie ne soit choisi. On n'a pas souhaité faire un hymne. Si la Région en veut un et qu'elle choisit le nôtre, on en sera flatté."

C'est le gros producteur de vin et négociant audois, Gérard Bertrand, qui a produit l'album. Il s'est également chargé des démarches auprès de la Région Occitanie pour en faire la promotion, d'où la présence du logo sur l'album. Mais il ne se risque pas ou plus à parler d'un hymne officiel. Jeff Sénégas a selon lui "voulu faire _un hymne pour l'Occitanie_. Il n'y a aucune polémique à faire mais à se réjouir que ce garçon ait été inspiré et qu'il proclame les valeurs de notre région."

Selon lui, le Conseil régional envisagerait d'acheter entre cinq et dix mille exemplaires de l'album pour le promouvoir.

Mais que dit-elle au juste cette chanson ?

"Dans mes gènes serpente l’ADN Occitan. Mes troubadours y chantent la mémoire d’antan..."

L'artiste dit avoir écrit la mélodie qui lui est venue comme une révélation au cours d'une nuit

Il fallait un "hymne moderne et contemporain", explique Jef Sénégas.

Paroles :

Dans mes gènes serpente l’ADN Occitan Mes troubadours y chantent la mémoire d’antan Délicieuse romance bercée aux quatre vents File mon existence dans son déroulement La torche qui m’anime brûle depuis longtemps, Etincelle divine embrasée par les temps Sa flamme me butine de caresse en tourment Et avec moi chemine la traverse des ans... Et avec moi chemine la traverse des ans... Dans mes veines circule le sang de tous mes gens, La vie n’est que virgule sur la ligne du temps. Au fond de l’immense puits de siècles intrigants Se glissent mes racines attirées comme aimant !

La langue de mes pères est un précieux présent Symbole de ma terre parfois saignée à blanc, Ciselée sur mon coeur la croix d’or et de sang Donne en moi le bonheur d’être né Occitan... Ciselée sur mon coeur la croix d’or et de sang Donne en moi le bonheur d’être né Occitan. Dans mon âme éclairée depuis le firmament Les témoins du sacré traversent le présent Pénétrant ma pensée de 1000 filaments Par les valeurs passées qui forgent le vivant De la vigne de l’homme à l’ivresse d’Autan De l’empreinte de Rome aux cathares brûlants Ciselée sur mon coeur la croix d’or et de sang Donne en moi le bonheur d’être né Occitan... Ciselée sur mon coeur la croix d’or et de sang Donne en moi le bonheur d’etre né Occitan.