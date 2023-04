Un artiste-peintre nîmois sélectionné pour décorer le prestigieux hôtel Carlton à Cannes

Un artiste-peintre nîmois vient d'être choisi pour décorer le prestigieux Carlton. 48 toiles de Philippe Roussel orneront prochainement les corridors des suites du célébrissime hôtel situé sur la Croisette à Cannes. L'établissement fait actuellement l'objet d'un chantier colossal de rénovation, des travaux qui auront duré 5 ans. Ses propriétaires depuis 2014 : Katara Hospitality (propriétaire et gérant d’hôtels de luxe contrôlé par le fonds souverain du Qatar, le Qatar Investment Authority). C'est dans le cadre de cette opération que l'artiste nîmois a été sélectionné pour proposer des œuvres originales, exclusivement sur le thème des fleurs.

ⓘ Publicité

"ça restera comme l'un des plus beaux contrats de ma carrière de peintre"

Tout devait être prêt à temps avant le célèbre festival de cinéma de Cannes en mai prochain. Un gros et beau défi à relever en un temps record pour Philippe Roussel : "il y a eu un cahier des charges assez serré et pour la dimension, et pour les couleurs, et pour le temps. J'ai eu un délai de 2 mois." Il confie avoir eu "énormément de travail et beaucoup d'angoisse au départ, et finalement ça s'est très bien passé. J'ai eu pratiquement 100% d'acceptation de mon travail, donc peu d'œuvres à refaire".

loading

Et pas question pour autant de fournir un travail à la chaîne. Le nîmois a pu exprimer sa sensibilité artistique. "Comment faire 48 toiles très différentes ? Finalement, ça s'est fait très naturellement. J'ai même été surpris de découvrir des fois des tonalités que j'emploie très très peu, et qu'on m'a demandé inclure dans le travail. Les 48 travaux sont réellement très différents les uns des autres, tout en restent dans la même ligne graphique. C'était un challenge, je suis très content de l'avoir réussi".

loading

Une œuvre de Philippe Roussel, collection Flor - Philippe Roussel

Au total ce sont 2.000 œuvres qui ont été commandées par les nouveaux propriétaires qataris du Carlton. La très grande majorité ont été réalisées par des artistes d'Occitanie regroupés au sein de la "Galerie 21" .