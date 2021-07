Un atelier chapeaux médiévaux au château de Sillé-le-Guillaume ce dimanche

A chaque dimanche son animation, c'est le principe des rendez-vous médiévaux proposés au château de Sillé-le-Guillaume cet été. Ce dimanche 25 juillet, un atelier chapeaux médiévaux était organisé par la troupe Les Montreurs de Merveilles.

Dans une pièce, près de l'entrée, ils proposent aux visiteurs de faire des chapeaux sur mesure en papier. "Je fais des tresses en papier de soie qui vont venir orner la coiffe que l'on appelle un touret, qui était typiquement une coiffe de l'époque médiévale", explique Sylvie Biancarelli, en s'occupant d'une jeune fille. "C'est une sculpture, chaque chapeau est différent, chaque chapeau est unique", abonde son mari. "C'est en fonction des goûts de la personne."

. © Radio France - Raphael Cann

Ils portent également des tenues médiévales et des airs de flutes sont diffusés pour l'ambiance. Dans la pièce, un groupe de touristes belges profitent de l'atelier avant de faire la visite du château. "Le principal c'est qu'on voit le sourire dans les yeux des enfants, ça fait des souvenirs", commente Johnny, téléphone à la main pour immortaliser le chapeau de son fils.

"Nous sommes les seuls à proposer cette prestation"

Si les matériaux sont simples, du papier kraft et du papier de soie, les réalisations sont élaborées. "Nous avons rencontré la dame qui a inventé ce concept, qui était vieillissante et qui cherchait des artistes pour reprendre l'idée, elle a accepté de nous former, c'est comme ça que nous nous sommes lancés", raconte Sylvie. "On a étoffé sa prestation en se spécialisant dans le médiéval et d'autres époques. Nous sommes les seuls à proposer cette formule."

Et les rendez-vous médiévaux se poursuivent le dimanche 1er août avec des démonstrations de Béhourd, un sport de combat centré sur les armes et armures du moyen-âge.