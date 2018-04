"Flore et Zephyr" est un atelier de joaillerie équitable situé au pied de la cathédrale de Strasbourg. Laura Zimmermann et Amaury Noirel vous ouvrent leurs portes et proposent des démonstrations à l'occasion des journées européennes du patrimoine du 6 au 8 avril.

Strasbourg, France

Dans le cadre des journées européennes des métiers d'art, l'atelier de joaillerie "Flore et Zephyr" ouvre ses portes au public. Chaque bijou fabriqué par Laura Zimmermann est unique et créé avec le client.

Le petit atelier est installé depuis deux ans en plein cœur de Strasbourg, à l'ombre de la cathédrale. Beaucoup de ces bijoux sont créés pour de grandes occasions : mariages, fiançailles, naissances ou baptêmes.

Des bijoux équitables

La marque de fabrique de "Flore et Zephyr", le nom de cet atelier, c'est le bijou équitable. La petite entreprise se veut éco-responsable et contrôle rigoureusement l'origine de son or ou de ses pierres précieuses. L'or est labellisé "Fairmined", ce qui garantit que l'extraction du minerai se fait dans des conditions environnementales propres, que les conditions de travail sont correctes et que les enfants ne travaillent pas. Par ailleurs les diamants et autres pierres précieuses bénéficient, eux, du label "conflict free", qui garantit que ces pierres n'ont pas contribué à financer des conflits armés à travers le monde.

Les bijoux équitables de Flore et Zephyr © Radio France - Olivier Vogel

L'atelier "Flore et Zephyr" ouvrent ses portes samedi et dimanche de 11 à 19 heures au 18 rue du sanglier à Strasbourg à l'occasion des journées européennes des métiers d'art.