Gigondas, France

L'atelier a pris place dans les murs des anciens hospices qui dominent toute la plaine de la vallée de l’Ouvèze. Jusqu'au 31 juillet les visiteurs sont invités à plonger leur nez dans des flacons tout d'abord anonymes et une fois le petit jeu du « c’est quoi ça » passé, un livret leur est donné avec toutes les réponses et pourquoi et comment l’arôme arrive dans le vin.

Et parmi ces arômes associés aux vins de Gigondas les notes fruitées, framboise, mure et cerise pour les rouges ou pamplemousse, poire et muscat pour les blancs. Un espace enfants proposent aux plus jeunes de retrouver des senteurs plus faciles comme la fraise ou la vanille.