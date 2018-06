Trois classes de cinquième du collège Philippe-Cousteau à Brienon-sur-Armançon (Yonne) ont testé lundi 18 juin les applications sur lesquelles elles ont travaillé toute cette année. Une manière originale et ludique de les sensibiliser à l'art et à la culture.

Tablettes à la main et casques sur la tête, les élèves traversent les salles du musée et s’arrêtent devant les œuvres en fonction des questions posées . Démonstration avec Ilona : "Comment s'appelle la femme de Christian Zervos ? c'est Yvonne et on gagne des points et on peut trouver d'autres indices pour résoudre les autres énigmes".

Un parcours interactif

Un parcours interactif appelé Guidigo conçu par les élèves eux mêmes et sur lequel ils ont travaillé en cours de français avec leur professeur Lydie Lebunetel : "Nous avons travaillé sur des recherches pour la description et puis il y a un dialogue que nous avons travaillé aussi pendant les cours de français". Les élèves se prennent au jeu comme Laetitia : "Je trouve que c'est sympa d'être venu ici pour découvrir, il y a beaucoup de choses,une grande histoire, c'est chouette à visiter."

"C'est chouette à visiter" - Laetitia

Pour certains comme Matisse, c'est aussi une vraie découverte : "Je ne suis jamais allé dans un musée, ça ne m'interressait pas forcément, mais avec Guidigo c'est mieux".

Une formation à l'histoire de l'art qui profite aussi au musée Zervos puisque ces élèves sont de potentiels visiteurs de demain. Certains ont déjà promis de revenir en famille.

Le musée d'art contemporain Zervos est ouvert tous les jours de 10 à 18h sauf le mardi.

