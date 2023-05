"Un auteur absolument unique", "un poète" : émotion après la mort de Jean-Louis Murat

L'annonce de la mort de Jean-Louis Murat ce jeudi, à l'âge de 71 ans , suscite de nombreuses réactions. Beaucoup saluent un auteur "unique", "une plume" exceptionnelle. On ignore les causes du décès de l'auteur-compositeur-interprète qui avait publié une trentaine d'albums durant sa carrière et dont un best-of devait sortir ce vendredi.

Christine and the Queens salue le "poète" en lui. Benjamin Biolay affiche sur Instagram une photo en noir en blanc de Jean-Louis Murat, le cœur brisé.

Axel Bauer a utilisé lui Twitter pour rendre hommage à Jean-Louis Murat. Il salue la mémoire d'"un Mustang" dont la disparition "bouleverse le cours ordinaire des choses". "Ton génie m'allait comme un incendie", écrit-il. Le chanteur du groupe Indochine, Nicola Sirkis, a sobrement tweeté la photo d'une bougie allumée dans le noir.

"Grande tristesse" de Gérard Pont, le directeur des Francofolies

Gérard Pont, le directeur des Francofolies de La Rochelle, fait part de sa "grande tristesse" sur franceinfo. "C’est un bout de nos vies. L'album Cheyenne Autumn, c'était une petite révolution", se souvient-il. "Cette voix, cette musique, il a inventé un truc", selon lui.

Il évoque un homme au fort caractère, racontant qu'en 2014, Jean-Louis Murat l'avait "convoqué pour lui dire que ce qu'on lui proposait à manger n'était pas du tout à la hauteur". Même relation tourmentée entre le chanteur et la cinéaste Claire Denis lors du tournage d'un film qui ne verra jamais le jour. "C'était un râleur, il avait un sale caractère. Je pense qu'il était comme ça pour qu'on l'aime, il demandait de l’amour", explique-t-elle.

L'Auvergne salue son chanteur

"C'est un auteur absolument unique, a réagi sur franceinfo Hervé Deffontis, le directeur de la communication de la Coopérative de Mai, une salle de spectacle à Clermont-Ferrand, l'une des nombreuses voix en Auvergne qui salue la mémoire et l'œuvre de Jean-Louis Murat . On est très abattu par la soudaineté de cette nouvelle. On est très, très ému. On est totalement assommé", avant de conclure que Jean-Louis Murat était "un auteur absolument unique, unique. On va malheureusement très vite s’en rendre compte".

Toujours en Auvergne, le maire de Clermont-Ferrand, Olivier Bianchi, salue sur Twitter "la beauté du texte, la franchise du mot, la sincérité du chant".