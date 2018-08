Un avant-goût de la route du Rhum jusqu'à dimanche à Saint-Quay-Portrieux dans la baie de Saint-Brieuc avec le trophée des multicoques. Les 6 bateaux engagés seront au départ de la mythique course transatlantique au mois de novembre prochain.

Saint-Quay-Portrieux, France

"C'est absolument magnifique, ça fait rêver !". Sur un ponton du port de Saint-Quay-Portrieux (22), Marie-Louise s'émerveille en regardant un multicoque à quai. A côté, Elouan, 9 ans, originaire d'Angers "aimerait bien être dessus".

On règle nos mobylettes avant la Route du Rhum

Ce multicoque de 15 mètres de long avec un mât de plus de 23 mètres de haut, c'est celui d'Erwan Le Roux, vainqueur de la dernière Route du Rhum dans la catégorie Multi50. Le skipper morbihannais participe au trophée des multicoques qui se déroule jusqu'à ce dimanche 26 août. "C'est un moment privilégié pour la Classe Multi50, c'est un peu nos dernières régates de confrontation pour pouvoir régler nos bateaux avant la Route du Rhum. On règle nos mobylettes ! En tout, six géants des mers sont engagés dans ce trophée.

Les pontons seront accessibles gratuitement samedi de 17h à 18h et dimanche de 16h à 17h. Des vedettes embarquent aussi des passagers pour voir le spectacle de plus près sur l'eau.