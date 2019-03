Un barathon et 16 propositions pour changer l'image de la feria de Nîmes

Nîmes, France

Un barathon pour l'avenir de le feria de Nîmes. C'est l'opération de communication que lance ce vendredi le think tank Manianimes. 16 propositions exposées pendant 16 jours dans 16 bars et restaurants de la ville. Une grande affiche par idée installée dans chaque bar. Parmi les propositions phares du groupe de réflexion : allonger la feria et la faire passer à 8 jours, ne proposer qu'une seule corrida par jour dans les arènes, créer une "corrida de la transmission" avec la possibilité pour un adulte et un enfant d'assister côte à côte au spectacle pour le prix d'un seul billet, et enfin remettre à l'honneur les musiques de rue avec bandas, penas et fanfares. La liste de toutes les propositions et des établissements où vous pouvez les consulter à lire ci-dessous