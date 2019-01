Un bâtiment neuf pour le futur Palais des Congrès de Nîmes

La ville de Nîmes a donc décidé de construire un bâtiment neuf pour accueillir le futur Palais des Congrès. Le projet de près d'un hectare (9600 m2) sera situé sur l'emplacement de l'ancien hôpital Ruffy et de l'actuel parking de la CCI. Dans le prolongement du musée de la Romanité. L'actuel bâtiment de la CCI, classé, pourrait être transformé en hôtel.

Un concours d'architectes va être lancé mi février. 4 candidats seront sélectionnés en mai prochain. Le finaliste lui sera choisi en fin d'année. Il aura carte blanche pour imaginer le nouveau bâtiment qui comportera une salle de 700 places, ainsi que plusieurs espaces de réunions et de restaurations.

Pour le maire de Nîmes, ce nouveau Palais des Congrès était l'équipement qui manquait à Nîmes pour développer le tourisme d'affaires dans le centre ville.

"On sait qu'on peut imaginer une trentaine de congrès par an. Jusqu'ici, il n'y avait pas de salle adéquate et les organisateurs choisissaient Montpellier ou Avignon. Il y a donc un besoin."