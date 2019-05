Un Bayonnais fait rire le monde entier, ou presque

Sébastien Lasserre a ressorti de ses cartons Pipas & Douglas. Bien lui en a pris. Avec Alexandre So il a réalisé et écrit une série d'animation désormais diffusée en France, au Québec, en Suède et en Chine

Bayonne, France

Vous avez peut être déjà croisé ces petites bêtes. Pipas & Douglas, deux personnages facétieux. Une araignée et une larve qui tentent à chaque épisode d'exécuter un numéro, de danse ou de cirque. Un spectacle qui finit invariablement en catastrophe...

Ce n'est plus le temps de l'autoproduction de film d'animation sur ordinateur en 2D où il faisait (presque) tout. Sébastien Lasserre, Bayonnais de 48 ans, animateur multimédia dans sa ville natale est passé du stade artisanal, au stade industriel. De La queste de Digduguesclin ou Christmas time qui sent bon le monde d'Atari, place au professionnel.

C'est une super expérience, une super reconnaissance aussi" (Sébatien Lasserre)

Avec Alexandre Co de Cambo, Sébastien Lasserre ressorti des cartons. Présenté à la société de productions de films d'animation Hari, le projet a été adopté. Résultat: une trentaine de personnes à pied d’œuvres dans les studios de Paris et Angoulême. Des animateurs, des bruiteurs, des acteurs pour les voix, des chargés de production,.... et des musiciens.

L'entrée dans l'âge professionnel et industriel Copier

Avec des musiciens du Pays Basque

C'est une des qualité de la série. Les musiques sont enregistrées d'abord. Les animateurs réalisent les dessins ensuite; "en général on fait l'inverse, avec des défauts de synchronisation" explique le créateur. Des musiciens locaux sont de la partie: Joël Mérah, Jésus Aured, Manu Torre,...

La place spéciale de la musique vivante dans la série Copier

Pipas et Douglas ce sont 52 épisodes de 2 minutes, et autant de gags. La diffusion de la première saison se termine sur France 4. Une série diffusée également sur la chaîne de télévision suédoise SVT, sur Téléquébéc, et même sur le youtube chinois Youkun!

La série a été primée l'an dernier au festival de Turin Cartoons on the bay.

La seconde saison est en préparation. Cette fois ce seront 78 épisodes.