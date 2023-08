La Noce 1900 : un bébé de 3 semaines parmi les figurants du spectacle d'Athée

Le spectacle de la Noce 1900, en patois mayennais, ne cesse de se renouveler, édition après édition. Et c'est grâce aux nouveaux figurants. Le dernier en date : Idrissa, né le 22 juillet dernier ! Il jouera le rôle d'Henri, le petit-fils de Félicité. Et dans la vie, Félicité n'est autre que sa grand-mère : Marie-Brigitte Gaudré, un des piliers de ce spectacle.

De génération en génération

Dans la famille Gaudré, tout le monde ou presque participe à la Noce 1900. D'abord, il y a Marie-Brigitte. Dans le spectacle, elle interprète Félicité, la mère de Louise, une jeune femme qui "a fricoté avec un commis dans le grenier". Elle est peut-être enceinte, "alors il va la remarier vite et bien", raconte Marie-Brigitte, dans le rôle de Félicité. Il y a l'histoire et tous les détails autour : les costumes d'époque, le patois mayennais, les traditions ancrées dans la culture du département.

Pour Noémie, la fille de Marie-Brigitte, c'est important de transmettre ce passé : "C'est bien de se rendre compte d'où on vient et de comprendre comment la vie se passait dans les campagnes à l'époque. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup au cinéma ou à la télévision", explique Noémie. La mère de famille a participé depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui au spectacle. Et maintenant, c'est au tour de son fils Idrissa. Âgé de trois semaines seulement, il est la petite star du spectacle dans lequel il fait trois apparitions, ,notamment, dans les scènes de la naissance et du baptême d'Henri.

L'institutrice "sévère" et ses élèves

Marie-Hélène, alias Soeur Joséphine, joue le rôle de l'institutrice pour la Noce 1900. © Radio France - Philippine Oisel

La transmission, c'est le mot d'ordre de sœur Joséphine qui raconte son rôle de maîtresse : "Comme en 1900, on fait la prière pour commencer. C'est une école de filles, une école privée. Ensuite, elles écrivent la morale du jour", détaille cette habitante de Craon. "En entrant, les filles montrent leurs mains, et si elles le font pas je suis en colère", s'exclame-t-elle. Et les filles âgées de 7 à 13 ans rentrent bien dans le jeu : "cCest bien de voir les façons de faire de l'époque".

Il reste encore des places pour le spectacle du mardi 15 août : il est possible de les réserver via ce lien ou en appelant les offices de tourisme de Craon et Château-Gontier-sur-Mayenne. Renseignement au 06.17.99.38.07 ou sur www.animathee.fr.