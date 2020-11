Un éléphanteau va naître à Pairi Daiza

Le parc zoologique belge accueille le plus grand troupeau d'éléphants d'Europe

Soraya, âgée de 9 ans, devrait devenir mère pour la première fois d'ici la fin de l'année, annonce le parc zoologique belge Pairi Daiza. Soraya est arrivée dans ce parc il y a six ans en provenance du zoo de Hanovre, en Allemagne. Voilà pour la future maman! Quant au futur papa, il s'agit de Po Chin, âgé de 19 ans, à Pairi Daiza depuis 2010 et père déjà de trois éléphants.

Si tout se passe bien, il s'agirait de la cinquième naissance d'un éléphant à Pairi Daiza. La grossesse de Soraya se passe bien pour le moment mais les soigneurs restent vigilants et rappellent que les éléphants ont la plus longue période de gestation du règne animal avec une période allant jusqu'à 22 mois. Avec cette naissance, le groupe d'éléphants passera à 23 individus qui évoluent dans un parc de 7 hectares. Il s'agit du plus grand groupe d'éléphants en Europe.