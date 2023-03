Ardèche : un bébé rhinocéros blanc naît au Safari de Peaugres

Un bébé rhinocéros blanc est né au Safari de Peaugres (Ardèche) dans la nuit du 22 au 23 février 2023. C'est la première naissance de l'année en France pour cette espèce extrêmement menacée. Il pesait environ 40 kilos à la naissance, soit 4% du poids de sa mère Malia, qui l'a porté 16 mois. Les équipes du Safari ont prénommé ce bébé rhinocéros Jogi, en hommage à la réserve Ol Jogi, première réserve kényane à déployer des unités canines anti-braconnage en 1989.

Jogi et sa mère Malia au Safari de Peaugres (Ardèche) - Safari Peaugres

Jogi vient de rejoindre la plaine africaine du Safari de Peaugres et est désormais visible des visiteurs donc, quand le temps le permet. Dans un communiqué, le parc précise : "la nature étant bien faite, le bébé rhinocéros naît sans corne et avec des ongles mous, sans risque de blesser sa mère lors de la mise-bas. Ce qui donne l’impression qu’il est né avec des pantoufles un peu trop grandes ! Les ongles vont durcir dès les premiers jours et la corne pousser en continu (d’environ 7 cm par an) tout en s’usant en permanence."

Jogi est le sixième rhinocéros blanc à naître au Safari de Peaugres, après Goliath en 2012, Unesco en 2015, Malabar en mai 2018, Basile en 2019 et Lewa en 2021.