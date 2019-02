Un Belfortain participe à l'émission "N'oubliez pas les paroles"

Belfort, France

"Tu verras, un jour ce sera moi à la télé". Joran Terrasson a 13 ans lorsqu'il confie à sa mère, devant "Noubliez pas les paroles", son désir de participer à la célèbre émission de Nagui. Dix ans plus tard, le jeune homme a réalisé son rêve. C'est même la deuxième fois qu'il participe au jeu télévisé: "la première fois j'avais perdu donc j'ai eu le droit de rejouer, donc voilà l'enregistrement a eu lieu il y a trois semaines et la diffusion aura lieu ce soir".

Nagui est très drôle

Comme lors de sa première participation, Joran s'est beaucoup amusé: "Nagui vient nous voir en coulisse et il est très drôle et puis _on s'amuse aussi beaucoup entre candidats, on s'entraide_. J'ai même gardé des contacts avec certains d'entre eux". "Ça va faire trois semaines que j'ai enregistré, et j'en parle encore tous les jours, je m'en suis toujours pas remis".

Entrainement intensif, les écouteurs sur les oreilles

Le jeune homme, fan de chanson française, n'a pas le droit, avant la diffusion, de dire s'il a gagné, ni même ce qu'il a chanté, il confie juste qu'il s'est beaucoup entraîné: "Avant l'émission j'avais mes écouteurs constamment sur les oreilles. Après c'est une question de mémoire et comme je joue de la musique aussi, ça aide".

Joran regardera l'émission entre amis

Car Joran est en effet musicien à côté de son métier d'ingénieur en électricité. Il compose, écrit et joue à la guitare et il espère que cette émission lui apportera un petit plus: "j'espère que ça va susciter un petit engouement et me proposer quelques concerts supplémentaires, ce serait vraiment cool. J'espère que tout ça sera le début de nombreux rêves".

Joran a prévu de regarder l'émission ce jeudi soir entre amis. Il sait aussi que sa maman va l'appeler à la fin pour "débriefer" sa prestation.