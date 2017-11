Un berrichon dans l'équipe du Soldat rose !

Romain Theret a un agenda plus que chargé... Entre cinéma, plateau de télévision, studio d'enregistrement et scène, le berrichon est sur tous les fronts.

Difficile de joindre Romain Theret, ne serait-ce que pour 5 minutes. Le jeune Castelroussin, batteur de formation et ancien élève du conservatoire de Châteauroux, court de répétitions en répétitions.

Après plusieurs échecs, et plusieurs reports, après moult messages laissés sur répondeur, Romain décroche enfin : "Allo ? Je suis désolé, c'est tellement la course en ce moment. On est en pause quelques minutes, attendez, je m'éloigne un peu du groupe". Derrière lui, des tests micros et des notes au hasard. Romain rigole "Ah oui, ce que vous entendez, c'est la répet' du Soldat Rose. On a 12 titres à travailler. La représentation a lieu mercredi 22 novembre sur la scène de l'Olympia à Paris. On a une semaine de répétition... Pour l'instant, on est juste entre musiciens, les chanteurs arriveront la veille pour travailler avec nous. Mais ca devrait le faire ! Il y aura Alain Souchon, Jean Louis Aubert, Calogero, Zazie... " Romain, lui, est préposé aux claviers.

Des projets au cinéma

Mercredi ?! Mais comment fera donc notre Berrichon pour assurer en même temps l’émission La Nouvelle Star de M6 ? Est-il doué d'ubiquité ? "_Pour M6, je ne suis pas dans l'orchestre. Je m'occupe juste d'arranger tous les titres. C'est un travail d'orchestration en fait. On a les chansons qu’interpréteront les candidats environ une semaine avant, et je dois les retranscrire pour qu'elles soient interprétables par le groupe. Mais je ne joue pas, non... Ca n'était pas possible avec mon emploi du temp_s" détaille Romain.

Et pour cause... en plus du Soldat Rose, le garçon est sur scène à Disneyland tous les jours ou presque jusqu'en janvier... "Je joue dans un spectacle qui reprend les standards américains de Noël façon Big Band. C'est assez sympa à faire !"

Avec cet emploi du temps chargé, on se demande encore comment il trouve le temps de travailler pour le cinéma. Et pourtant... Après avoir signé l'orchestration du film "Rock'n Roll" de Guillaume Canet, et des Nouvelles Aventures de Cendrillon de Marylou Berry, il vient de passer une semaine sur le prochain film de Dany Boon. "J'ai fait l'arrangement et l'orchestration pour la suite des Chtis. Ca va s'appeler la "Ch'tite Famille". C'est pour le printemps prochain. Il y avait 40 minutes de musiques environ à travailler. Et là, je vais attaquer un projet avec Kev Adams, pour la suite d'Aladin. Je dois aussi travailler avec Jane sur son prochain album... " Quand on vous dit que Romain Theret est débordé...