Un berrichon décroche le titre de champion du monde de confiture !

Beaupuy, France

Il a séduit les papilles des jurés avec une confiture qui à la pêche ! L'indrien Jean-Christophe Michelet a remporté le Prix Confituriades d'Or ce weekend lors du championnat du monde de confiture organisé depuis 11 ans dans le Lot-et-Garonne.

Le thème imposé cet année était la pêche.

Le berrichon a servi dans la catégorie "confiture traditionnelle", une préparation à base de pêche sanguine, pêche plate et pêche blanche. Dans la catégorie "Insolite", il proposait son "péchés des anges" : pêche sanguine, pêche plate et pêche blanche infusion d'hibiscus et baies de Timut.

Jean-Christophe Michelet a son laboratoire à Ardentes dans l'Indre.