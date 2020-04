Pendant le confinement, un Berrichon et un Tourangeau racontent des histoires aux enfants

"Mademoiselle Matuvu aimait tout ce qui brillait : l'or et les pierres de ses bijoux, le reflet de sa peau blanche (...), et l'argent que son père accumulait dans un grand coffre fort". Ainsi commence l'histoire du soir. A côté du texte, l'image au crayon d'une belle jeune fille se coiffant devant son miroir. Des illustrations signées du berrichon Loic Touzet. Un conte imaginé par le tourangeau Nicolas Turon : "Comme beaucoup d'artistes, nous sommes bloqués par le confinement, sans salon du livre, sans activité... Alors Nicolas a eu l'idée de mettre en place une web télé où il dit un conte chaque soir qu'il écrit dans la journée".

Mademoiselle Matuvu va t-elle se fier moins aux apparences ? - Capture d'écran

Le rendez-vous, lancé au début du confinement, a tellement pris que Nicolas ploie sous les propositions : "J'ai commencé pour mes enfants. Il y avait cette envie de se raconter des histoires puis de les partager. Et maintenant, je reçois des idées d'histoires, et même des contes imaginés par d'autres familles ! C'est super"

Diffusé chaque soir à 20h50, le rendez-vous est suivi par cinquante à soixante dix familles en direct. Puis il est mis à disposition gratuitement sur la page Facebook "le Confin des contes" où la vidéo est partagé parfois plusieurs centaines de fois.

Depuis peu, les contes ne sont plus seulement dits : ils sont également illustrés. "J'ai demandé à plusieurs amis illustrateurs de me faire des dessins et Loïc a eu l'amitié de faire tout un album pour "La perle des perles"".

Un livre en préparation

Face au succès de ce rendez-vous, les illustrateurs et l'auteur ont décidé de réunir les contes dans un livre : "On n'est pas des soignants, on n'est pas des caissières, on s'est demandé comment être utiles dans cette période bizarre. Si la culture peut aider, alors tant mieux ! On s'est dit qu'on allait créer un livre qu'on publiera grâce à du financement participatif. L'argent récolté sera reversé à une association comme la Fondation de France pour que cela bénéficie à tous" explique Loïc Touzet. Bref, jusqu'au bout, c'est une belle histoire...