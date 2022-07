Un Berrichon Maitre du temps sur Fort Boyard

Sébastien Péaron, photographe et animateur originaire du Berry, a été choisi pour incarner l'un des quatre Maitres du Temps sur Fort Boyard cette saison.

C'est un peu un rêve de gosse pour Sébastien Péaron. Ce photographe et animateur de soirée, originaire du Berry, a fait cet été ces premiers pas sur le fameux Fort Boyard, plateau du célèbre jeu télévisé de France 2.

"Depuis une dizaine d'années, je vis sur l'île d'Oléron et je travaille avec Passe Partout. Il m'avait demandé de faire ses premières parties sur sa Tournée Fort Boyard, dans les campings et les foires de la région Charente-Maritime. Et ca lui a plu !"

Le messager du Père Fouras a donc glissé le nom de notre Berrichon au Père Fourras quand il a été question de recruter un nouveau Maitre du Temps. "Le tournage a commencé au printemps. Il faut une journée de tournage pour une émission française. Et on tourne ensuite deux émissions par jour pour les versions étrangères du jeu". Depuis sa création, en 1990, le jeu a été adapté dans trente-cinq pays.

Quel beau geste ! J'en chiale ! Philippe Etchebest

Sébastien Péaron prend son rôle très au sérieux. "On a eu quelques entrainements, mais c'est un jeu de stratégie. Ca dépend de la personne en face de soi... J'ai affronté Elie Semoun et Philippe Etchebest notamment". Deux victoires d'ailleurs au compteur pour le Maitre du temps. Face à Philippe Etchebest, il saisit au vol une cartouche sous pression sous les yeux du chef estomaqué : "Oh le beau geste ! J'en chiale ! Bravo..."

Sébastien a donc découvert l'envers du décor : "C'est une équipe incroyable ! Il y a 170 personnes, tous les corps de métiers ! Menuisier, soudeur, électricien... Tout est fabriqué sur le Fort. Vous pouvez demander n'importe quoi, ils sont capables de le faire !"

Sébastien Péaron espère revêtir les habits du Maitre du Temps l'an prochain - Sébastien Péaron

Le Maître du Temps n'espère qu'une chose : être reconduit l'an prochain. "Ca devrait se faire... j'ai déjà hâte !"