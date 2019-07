"Un bilan déjà très positif" : derniers jours de concerts au Nohant Festival Chopin

La 53e édition du Nohant Festival Chopin s'achève mardi 23 juillet. Après plus de six semaines de concerts, le bilan est déjà très positif. Les spectateurs sont nombreux et viennent de toute la France, parfois même de l'étranger.