Un bilan en baisse pour la première foire du livre de Brive d'après crise

Selon que vous voyez le verre à moitié plein ou à moitié vide, vous lirez le bilan de la 39e édition de la foire du livre de Brive différemment. Cette édition dite "du redémarrage", voire de "la jubilation", selon son président Didier Decoin, a vu de nombreux visiteurs l'arpenter. Mais, les résultats financiers sont en baisse.

Cette année, en 2021, près de 40 000 livres ont été vendus, soit un chiffre d'affaires de 652 000 euros.C'est nettement moins que la dernière édition chiffrée, celle de 2019, où un nouveau record avait été franchi avec 55 000 livres vendus et 813 000 euros de chiffre d'affaires.

Une première édition sous Covid

Néanmoins, les acteurs de cette foire du livre se félicitent de ces résultats, qui peuvent être interprétés de manière positive si on prend en compte la crise du secteur du livre. Ainsi, pour Frédéric Soulier, _"c’est un excellent résultat qui illustre parfaitement le succès populaire de cet événement majeur"_. Le maire de Brive salue donc cette première édition après Covid, répartie sur deux espaces : la Halle Georges Brassens et l'Espace des Trois Provinces.

Même sentiment du côté des libraires. "Au regard du contexte sanitaire actuel, nous sommes très contents d’avoir renoué avec le public et d’avoir partagé son enthousiasme" estime, pour sa part, Nicolas Poret, président du GIE des libraires de Brive.

Il faut dire que cette édition a été boostée par la présence de prix litteraires, comme le prix Goncourt 2021 Mohamed Mbougar Sarr, qui a vu son stand littéralement pris d'assaut. A tel point qu'il n'y avait plus de livre en fin de foire. "On en aurait eu deux fois plus, on en aurait vendu deux fois plus" témoignait même Nicolas Poret, freiné sûrement par la pénurie de papier.

Les organisateurs donnent rendez-vous à la 40e édition, qui aura lieu en novembre 2022.